Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він повідомив, що станом на 10:40 кількість жертв вранішнього обстрілу Кривого Рогу зросла до двох: у лікарні померла 20-річна дівчина, яка отримала серйозні поранення.
Тимошенко наголосив, що медики декілька годин боролись з життя дівчини, однак врятувати її не вдалось.
“В лікарні залишається 43-річний чоловік, батько загиблої дівчини”, – додав він.
Він також повідомив, що за уточненими даними, до трьох зросла кількість поранених.
“Двом лікарі вже надали необхідну допомогу, вони вдома”, – резюмував Тимошенко.
Додамо, що за даними начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, окупанти обстріляли місто з РСЗВ “Торнадо-С”.
Загалом було завдано 10 ударів. Серед жертв обстрілу – 41-річна жінка, яка під час обстрілу прямувала на роботу.
- Нагадаємо, 9 липня, близько 10 ранку, у Харкові пролунав потужний вибух. Окупанти укотре завдали ракетного удару по місту. За попередніми даними, внаслідок удару поранено щонайменше 4 осіб.