Сьогодні вранці, 9 липня, окупанти обстріляли місто Кривий Ріг з РСЗВ. Внаслідок обстрілу серйозні поранення отримала 20-річна дівчина, яка згодом померла у лікарні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що станом на 10:40 кількість жертв вранішнього обстрілу Кривого Рогу зросла до двох: у лікарні померла 20-річна дівчина, яка отримала серйозні поранення.

Тимошенко наголосив, що медики декілька годин боролись з життя дівчини, однак врятувати її не вдалось.

“В лікарні залишається 43-річний чоловік, батько загиблої дівчини”, – додав він.

Він також повідомив, що за уточненими даними, до трьох зросла кількість поранених.

“Двом лікарі вже надали необхідну допомогу, вони вдома”, – резюмував Тимошенко.

Додамо, що за даними начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, окупанти обстріляли місто з РСЗВ “Торнадо-С”.

Загалом було завдано 10 ударів. Серед жертв обстрілу – 41-річна жінка, яка під час обстрілу прямувала на роботу.