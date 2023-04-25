Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
“Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених”, — написав Президент України.
За словами Синєгубова, троє з них госпіталізовані, семеро — мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці.
Зараз всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, аби якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.
В ОВА також попередили, що ймовірність нових ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області залишається досить високою.
Як додав президент, РФ робить усе, аби знищити українців, а також історію й культуру.
“Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати! Вічна памʼять загиблій і співчуття рідним. А відповідальність усіх винних у цих воєнних злочинах точно буде, і буде безжальною”, — додав Зеленський.
Вранці 25 квітня російські війська завдали удару по центру міста Куп‘янськ Харківської області. Працівниця музею загинула, 10 поранених, під завалами ще є люди: https://t.co/UjaM6YBkWd
🎥: Володимир Зеленський pic.twitter.com/nUuUR5rsOi
— Букви (@Bykvu) April 25, 2023
ДОВІДКА. Вранці 25 квітня російські війська завдали удару по центру міста Куп‘янськ Харківської області.
- Вчора, 24 квітня, внаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району Харківської області загинула цивільна жінка.