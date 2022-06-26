Окупанти зранку 26 червня завдали ракетні удари по Києву. Одна з них влучила у житловий будинок на вулиці Татарській у Шевченківському районі.

Про це повідомили #Букви.

Внаслідок російської атаки загинула одна людина. Ще четверо осіб поранені, зокрема 7-річна дівчина. З-під завалів вдалося дістати її маму, котра виявилася 35-річною громадянкою РФ. Вона тривалий час проживала у Києві.

“Передайте російським пропагандистам, що Росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах воєнними об’єктами”, – зауважив голова Нацполіції Ігор Клименко.

На вулиці Татарській продовжують ліквідовували наслідки ворожої атаки. На місці присутні 25 слідчо-оперативних груп Національної поліції України та СБУ. Вони документують наслідки воєнних злочинів РФ. Зокрема до робіт залучили криміналістів, вибухотехніків та кінологів. Також на місці багато медиків.

Ймовірно окупанти знову цілили в завод “Артем”.