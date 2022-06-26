Про це повідомили #Букви.
Внаслідок російської атаки загинула одна людина. Ще четверо осіб поранені, зокрема 7-річна дівчина. З-під завалів вдалося дістати її маму, котра виявилася 35-річною громадянкою РФ. Вона тривалий час проживала у Києві.
“Передайте російським пропагандистам, що Росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах воєнними об’єктами”, – зауважив голова Нацполіції Ігор Клименко.
На вулиці Татарській продовжують ліквідовували наслідки ворожої атаки. На місці присутні 25 слідчо-оперативних груп Національної поліції України та СБУ. Вони документують наслідки воєнних злочинів РФ. Зокрема до робіт залучили криміналістів, вибухотехніків та кінологів. Також на місці багато медиків.
Ймовірно окупанти знову цілили в завод “Артем”.
- Нагадаємо, російські військові завдали удару по Києву стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Вони мали на озброєнні ракети Х101.
- Окупанти вкотре обстріляли Чернігівську та Сумську області з території РФ. Вночі 25 червня ворог атакував лікарню та житлові будинки у Харкові. Вранці 26 червня вибухи було чутно у Києві та Черкасах.