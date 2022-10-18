Вранці 18 жовтня військові РФ завдали ударів по об'єкту критичної інфраструктури на лівому березі Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Зранку в Києві знову пролунали вибухи. Влучання сталося в Деснянському районі міста.

За словами Кличка, росіяни поцілили в об‘єкт критичної інфраструктури. Наразі всі служби вирушили на місце подій.

Міський голова пообіцяв надати детальнішу інформацію згодом.

Водночас як зазначив мер Броварів Ігор Сапожко, в Київській області працює протиповітряна оборона.