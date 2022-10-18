Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
Зранку в Києві знову пролунали вибухи. Влучання сталося в Деснянському районі міста.
За словами Кличка, росіяни поцілили в об‘єкт критичної інфраструктури. Наразі всі служби вирушили на місце подій.
Міський голова пообіцяв надати детальнішу інформацію згодом.
Водночас як зазначив мер Броварів Ігор Сапожко, в Київській області працює протиповітряна оборона.
- Зранку 18 жовтня російські військові зранку знову завдають ракетних ударів по місту Харків. Під ударом опинився район промислового підприємства.
- Російські військові вранці 18 жовтня росіяни двічі поцілили по об‘єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Внаслідок чого виникли пошкодження.
- Від ранку по всій Україні лунає повітряна тривога. Росіяни знову здійснюють масований обстріл України. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.