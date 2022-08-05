Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram.
Станом на 16:58 стало відомо про 20 поранених. За її словами, серед поранених – 13-річний хлопець, який у момент атаки росіян знаходився біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане внаслідок розриву касетних боєприпасів. Підлітка у тяжкому стані доставили до реанімації обласної лікарні.
“В окупантів немає нічого святого — вони б’ють по церквах та житлових будинках, де проживають українці. Сьогоднішній обстріл — це чергове підтвердження, що ті, хто до нас прийшов – звичайні терористи. Їхні “духовні скрепи” нічого спільного не мають з Богом та вірою. Їхні “духовні скрепи” — це терор, вбивства та знищення усього”, — написала Замазєєва.
Згодом, о 17:17 вона заявила про 22 поранених.
Нагадаємо, що вдень, 5 серпня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що площа ураження внаслідок обстрілу житлових кварталів Корабельного району Миколаєва – дуже велика. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки.
- Також ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три “прильоти” зафіксовано на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
- У ніч на 5 серпня російські загарбники з реактивних систем залпового вогню масовано обстріляли Шевченківський, Індустріальний та Салтівський райони Харкова.
- Протягом четвертого серпня російські загарбники вбили 7 цивільних жителів Донецької області, ще 9 осіб отримали поранення.