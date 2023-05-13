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Обстріл Миколаєва: окупанти поцілили у хлібзавод та дитсадок

Під час нічного обстрілу України окупанти поцілили по хлібзаводу та дитячому садку у Миколаєві. Є постраждалі.

Субота, 13 травня 2023, 10:59
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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його інформацією, вибухи у місті пролунали близько 01:30. На місце одразу виїхали відповідні служи, які зафіксували влучання снарядів. Один поцілив на підприємство, інший – на території дитячого садка.

“Тут немає жодних військових об’єктів, більш того, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію”, – зазначив Сєнкевич.

Він додав, що за даними очевидців перша ракета поцілила у дитсадок, а друга на підприємство, а саме на територію Миколаївського хлібзаводу, який забезпечує хлібом жителів Миколаївщини та Херсонщини.

Мер Миколаєва додав, що внаслідок обстрілу пошкоджена техніка для перевезення хліба у Миколаїв і Херсон. У зв’язку із цим можуть виникнути проблеми з логістикою.

Окрім цього, вибуховими хвилями у будинках навколо вибило вікна та двері.

Щодо постраждалих, то їх троє. Двом надали медичну допомогу на місці інциденту, ще одного постраждалого госпіталізували.

Теги: Миколаїв, атака БПЛА, атака дронів, Миколаїв, обстріли Миколаєва, Олександр Сєнкевич

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