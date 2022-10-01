Обстріл Миколаєва: під завалами знайшли тіло жінки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області
Зазначається, що завершено пошукові роботи на місці трагедії в п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів міста Миколаєва, а також розбір конструктивних елементів зруйнованої будівлі.
Підрозділами оперативно-рятувальної служби деблоковано з-під завалів тіло загиблої жінки, 1993 року народження.
Нагадаємо, що під ранок 1 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета поцілила в одну з багатоповерхівок міста.
За його даними, росіяни завдали удару по житловій багатоповерхівці ракетою С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано квартири на 4 та 5 поверхах. Пошкоджень зазнали автівки, які були припарковані поруч з будинком.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.
- Внаслідок удару ЗСУ по ворожому об’єкту в районі Золотого в Луганській області військові РФ втратили близько 60 осіб загиблими та пораненими.