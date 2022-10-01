Обстріл Миколаєва: під завалами знайшли тіло жінки

Внаслідок влучання у п'ятиповерховий будинок в Миколаєві загинула жінка. Її тіло знайшли ввечері 1 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що завершено пошукові роботи на місці трагедії в п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів міста Миколаєва, а також розбір конструктивних елементів зруйнованої будівлі.

Підрозділами оперативно-рятувальної служби деблоковано з-під завалів тіло загиблої жінки, 1993 року народження.

Нагадаємо, що під ранок 1 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета поцілила в одну з багатоповерхівок міста.

За його даними, росіяни завдали удару по житловій багатоповерхівці ракетою С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано квартири на 4 та 5 поверхах. Пошкоджень зазнали автівки, які були припарковані поруч з будинком.