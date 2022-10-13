Цієї ночі окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Росіяни поцілили у багатоповерхівку, внаслідок чого зруйнувались верхні поверхи будинку. Під завалами опинились люди.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, окупати обстріляли місто ракетами типу С-300.

Одна за ракет поцілили у житлову багатоповерхівку, зруйнувавши два верхні поверхи. Під завалами опинились люди.

“З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там 6 годин. Зараз йому надається меддопомога.”, – повідомив Кім.

Він також додав, що на даний час під завалами багатоповерхівки перебуває ще 7 осіб. Їх пошуки тривають.

“Дякую ДСНС. Загалом місто було обстріляно 8 ракетами с-300. Ведуться пошуки ще однієї людини”, – написав він.