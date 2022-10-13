Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його інформацією, окупати обстріляли місто ракетами типу С-300.
Одна за ракет поцілили у житлову багатоповерхівку, зруйнувавши два верхні поверхи. Під завалами опинились люди.
“З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там 6 годин. Зараз йому надається меддопомога.”, – повідомив Кім.
Він також додав, що на даний час під завалами багатоповерхівки перебуває ще 7 осіб. Їх пошуки тривають.
“Дякую ДСНС. Загалом місто було обстріляно 8 ракетами с-300. Ведуться пошуки ще однієї людини”, – написав він.
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