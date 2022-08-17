Вночі під час обстрілу Миколаєва російські військові влучили ракетами у Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

Він нагадав, що кілька днів тому опублікував відео і показував, що ніякої військової бази в університеті немає, що там працюють фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи та видають дипломи.

Проте, сьогодні вночі туди “прилетіли” дві російські ракети: “Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти”, — написав міський голова Миколаєва.

Зазначається, що в момент обстрілу в університеті був лише охоронець. Він не постраждав.

Водночас уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу: “Усім, кому потрібно, безкоштовно видамо плівку та ОСБ-плити”, — сказав мер. Зараз комунальники розчищають територію біля університету, аби звільнити проїзд для транспорту.