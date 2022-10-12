У ніч на 12 жовтня, внаслідок обстрілу Нікополя, поранено 6-річну дівчинку. За інформацією медиків, вона зазнала травматичної ампутації обох ніг.

Про це повідомляє Суспільне.

Про стан пораненої дівчинки під час брифінгу повідомив лікар-анестезіолог Сергій.

За його словами, на даний час стан дівчинки – стабільний.

У найближчому майбутньому вона потребуватиме операції, реабілітації та протезування.

“Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація і, можливо, потребуватиме протезування”, – наголосив медик.

Додамо, що в ніч на 12 жовтня росіяни обстріляли з “Градів” та артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Загалом росіяни випустили понад сотню снарядів, один з яких потрапив у житловий будинок, внаслідок чого важких поранень зазнали 6-річна дівчинка та її мама.

Також внаслідок обстрілу поранено ще одну жінку, її стан також важкий.