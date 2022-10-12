Про це повідомляє Суспільне.
Про стан пораненої дівчинки під час брифінгу повідомив лікар-анестезіолог Сергій.
За його словами, на даний час стан дівчинки – стабільний.
У найближчому майбутньому вона потребуватиме операції, реабілітації та протезування.
“Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація і, можливо, потребуватиме протезування”, – наголосив медик.
Додамо, що в ніч на 12 жовтня росіяни обстріляли з “Градів” та артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Загалом росіяни випустили понад сотню снарядів, один з яких потрапив у житловий будинок, внаслідок чого важких поранень зазнали 6-річна дівчинка та її мама.
Також внаслідок обстрілу поранено ще одну жінку, її стан також важкий.
- Станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.