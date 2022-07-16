Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, цього ранку російські окупанти обстріляли Нікополь з “Градів”.

Загалом по місту випустили 53 ракети, які завдали значних руйнувань.

Зокрема, як раніше повідомляв Резніченко, пошкоджено 12 багатоповерхівок, школа та ПТУ.

Близько 10:30 рятувальники, розбираючи завали одного з пошкоджених будинків, знайшли тіла двох загиблих осіб.

Також відомо, що внаслідок обстрілів поранення отримала жінка. Вона у лікарні, медики оцінюють її стан як середньої важкості.

“53! По мирних житлових кварталах. Росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї уже немає”, – резюмував Резніченко.