Сьогодні вранці російські окупанти "Градів" обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад десяток багатоповерхівок. Під завалами будинків знайшли тіла двох осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, цього ранку російські окупанти обстріляли Нікополь з “Градів”.

Загалом по місту випустили 53 ракети, які завдали значних руйнувань.

Зокрема, як раніше повідомляв Резніченко, пошкоджено 12 багатоповерхівок, школа та ПТУ.

Близько 10:30 рятувальники, розбираючи завали одного з пошкоджених будинків, знайшли тіла двох загиблих осіб.

Також відомо, що внаслідок обстрілів поранення отримала жінка. Вона у лікарні, медики оцінюють її стан як середньої важкості.

“53! По мирних житлових кварталах. Росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї уже немає”, – резюмував Резніченко.