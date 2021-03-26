У п’ятницю, 26 березня, поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинуло четверо українських захисників. Одним із загиблих став підполковник Збройних сил України Коваль Сергій Васильович.

Про це повідомили у військовій частині А2641.

Зазначається, що Сергій Коваль – кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту.

Усе своє професійне життя він присвятив Збройним Силам України, пройшовши складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Крім того, загиблий був учасником миротворчих операцій, а з початку російсько-української війни регулярно перебував на передовій. Підполковника Коваля неодноразово нагороджували відомчими відзнаками та нагородами.

“Мудрим командиром і патріотом своєї країни підполковник Коваль Сергій Васильович назавжди залишиться у наших серцях. Весь особовий склад Об’єднаного навчально-тренувального центру Сил підтримки Збройних Сил України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Васильовича. Світла пам’ять воїну! Навіки в строю…”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Водночас Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що збирається на екстрену внутрішню нараду для обговорення цього обстрілу.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.

6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.