Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на слова радниці з питань комунікацій керівника ОП Дарії Зарівної.
За її словами, дитина, яку рятувальники дістали з-під завалів у Слов’янську, померла в машині швидкої допомоги.
“Дитину, яку врятували, 2020 року народження [ушпиталили]. До розбору завалів залучили 19 рятувальників та чотири одиниці техніки від рятувальників й три одиниці комунальної техніки”, – раніше сказала речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі “Суспільному”.
Втім, дитина не вижила. Відтак кількість загиблих зросла до 6.
Як розповіла “Суспільному” речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, серед поранених – 14-річна дівчина. Її також ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, що близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300.
Загалом пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.
Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.
- Станом на вечір 14 квітня кількість загиблих внаслідок російського обстрілу міста Слов’янськ на Донеччині зросла до 5.
- В Україні триває 415-та доба широкомасштабного російського вторгнення. Протягом цього періоду часу українські воїни ліквідували понад 181 тисячу окупантів.
- За добу російські армійці обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та дитячі садки.