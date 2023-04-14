Внаслідок обстрілу Слов'янська Донецької області 14 квітня загинула дитина 2020 року народження. Медики намагалися її врятувати в машині швидкої допомоги.

Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на слова радниці з питань комунікацій керівника ОП Дарії Зарівної.

За її словами, дитина, яку рятувальники дістали з-під завалів у Слов’янську, померла в машині швидкої допомоги.

“Дитину, яку врятували, 2020 року народження [ушпиталили]. До розбору завалів залучили 19 рятувальників та чотири одиниці техніки від рятувальників й три одиниці комунальної техніки”, – раніше сказала речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі “Суспільному”.

Втім, дитина не вижила. Відтак кількість загиблих зросла до 6.

Як розповіла “Суспільному” речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, серед поранених – 14-річна дівчина. Її також ушпиталили до лікарні.

Нагадаємо, що близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300.

Загалом пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.