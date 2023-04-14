Внаслідок обстрілу Слов'янська Донецької області 14 квітня стало відомо про 8 загиблих та 21 поранену особу.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в етері телемарафону.

За його словами, є щонайменше 7 місць влучань ракет С-300. Крім того, голова ОВА закликав людей евакуюватися з Донецької області.

Нагадаємо, що близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. Загалом пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Також загинула дитина 2020 року народження. Медики намагалися її врятувати в машині швидкої допомоги.

Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.