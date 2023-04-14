Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в етері телемарафону.
За його словами, є щонайменше 7 місць влучань ракет С-300. Крім того, голова ОВА закликав людей евакуюватися з Донецької області.
Нагадаємо, що близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. Загалом пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.
Також загинула дитина 2020 року народження. Медики намагалися її врятувати в машині швидкої допомоги.
Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.
- Станом на вечір 14 квітня кількість загиблих внаслідок російського обстрілу міста Слов’янськ на Донеччині зросла до 5.
- В Україні триває 415-та доба широкомасштабного російського вторгнення. Протягом цього періоду часу українські воїни ліквідували понад 181 тисячу окупантів.
- За добу російські армійці обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та дитячі садки.