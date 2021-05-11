В результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з Сектора Газа.

Про це повідомляє Times of Israel.

Станом на зараз відомо, що загинула одна жінка в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю. Також десятки людей отримали поранення.

Ракети були випущені по житловому району Тель-Авіва з Сектора Газа. Місцеві ЗМІ повідомляють, що було випущено 130 ракет.

Absolute barrage of rockets on central Israel Tel Aviv, including my home, from terrorists in #Gaza. #israelunderfire pic.twitter.com/tEJCmfYFpM — Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) May 11, 2021

Одна з ракет, запущених з Сектора Газа, потрапила в нафтопровід Ейлат-Ашкелон. В результаті розриву ракети сталася пожежа. Пожежу видно з міста Ашкелон, поблизу якого і стався інцидент.

הותר לפרסום:

אחד הטילים לכיוון אשקלון פגע במתקן רגיש של קו צינור הנפט אילת אשקלון. pic.twitter.com/72L7SnWref — 🇮🇱 נועם אמיר (@noamamir74) May 11, 2021

הפגיעה בצינור אשקלון אילת pic.twitter.com/GRcsn6skNj — Dana Levi דנה🇮🇱🇺🇸🇬🇧 (@Danale) May 11, 2021

Крім того відомо, що один снаряд влучив в автобус у Холоні. В результаті чого чотири людини отримали поранення, двоє з них – серйозні.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus. Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians. We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

VIDEO: Footage of the moment of impact of a rocket in Holon. #PrayForIsrael #IsraelUnderFirepic.twitter.com/aA6ZVxFRos — Eretz Israel (@EretzIsrael) May 11, 2021

Одна з ракет вибухнула в Рішон ле-Ціоні. За попередньою інформацією, під час вибуху загинула жінка і ще одна людина була важко поранена.

Майже вся країна зараз піддається обстрілу. В аеропорту Бен-Гуріон припинено рух.

У свою чергу Ізраїль завдає удар по Палестині.

Ізраїльські сили заявили, що знищили командира протитанкового ракетного підрозділу ХАМАС Іяда Фатхі Фаїк Шаріра. Він відповідав за запуск протитанкових ракет по Ізраїлю.

“В даний час наші літаки завдають ударів по додаткових терористичних цілях в Газі”, — говорять в Міноборони країни.

Raw Aerial Footage: This is the moment that the IDF & Israel Security Agency carried out a targeted strike against Islamic Jihad commander, Samah Abed al-Mamluk & other senior members of his unit. They were among those responsible for hundreds of rockets fired at Israelis. pic.twitter.com/3DLj2UVdCm — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

В результаті обстрілу з боку Ізраїлю в Секторі Газа звалилося висотна будівля. Про це повідомляє радіостанція Dunya Al Watan.

A 13 -floor civilian residential building was completely destroyed by the Israeli warplanes in #Gaza. Around 80 #Palestinian families are now homeless in a blink of an eye. WarCrime committed by the Israeli occupation against Palestinians. #GazaUnderAttack #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/Y6w6Lssi1i — Lord Nazir Ahmed (@nazir_lord) May 11, 2021

Про жертви в результаті руйнування поки не повідомляється.