Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Сили протиповітряної оборони України збили близько 70 ворожих ракет із 90, які були випущені.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та Генеральний штаб ЗСУ.

За словами Кирила Тимошенка, попри збиті ракети, 15 об’єктів енергетичної інфраструктури зазнали пошкоджень в різних областях України. Саме через влучання ворожих ракет є відключення електроенергії у Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

“Загалом зараз понад 7 мільйонів абонентів без світла”, – зазначив Кирило Тимошенко.

За даними Генштабу ЗСУ, 15 листопада близько 14.30 російські окупанти завдали ударів по території України крилатими ракетами повітряного та морського базування.

До чергового терористичного акту проти української держави було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе “Shahed-136/131”.

Загалом було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет “Калібр” морського базування – з акваторії Чорного моря. Окрім того, ворог застосував 10 дронів-камікадзе.

За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 73 крилатих ракети ворога та усі 10 дронів-камікадзе. Окрім того, знищено один ударний БПЛА “Оріон”.

“Як і передбачалось, ворог подовжує атакувати високоточною зброєю об’єкти критичної інфраструктури України. Також, внаслідок російських ракетних ударів постраждали й багатоквартирні житлові будинки.Для захисту українського неба Повітряні сили Збройних сил України використовують усе наявне озброєння, в тому числі й системи протиповітряної оборони, надані західними партнерами нещодавно”, – розповіли у Генштабі ЗСУ.