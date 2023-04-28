Станом на 16 годину 28 квітня кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по дев’ятиповерхівці в Умані зросла до 19 осіб.

Про це повідомили голова МВС Ігор Клименко у Facebook, пресслужба ДСНС у Facebook, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пресслужба МВС у Telegram, а також пресслужба Нацполіції у Telegram.

Так, внаслідок ракетної атаки російських військових по дев’ятиповерхівці в Умані загинули 19 осіб, ще 18 – поранено, 9 з них знаходяться у лікарні.

У ДСНС уточнили, що серед загиблих є дитина 2013 року народження. Також голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначав, що загинули двоє 10-річних дітей.

Постраждали 18 осіб, з них 11 шпиталізовано. Крім того, врятовано 17 осіб, з них троє – діти.

На місці влучання рятувальники розгорнули два пункти надання допомоги населенню. Працюють троє психологів ДСНС. Загалом до розбору завалів залучили 148 осіб та 36 одиниць техніки, зокрема два кінологічних розрахунки.

ДОВІДКА. Вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.