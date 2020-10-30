Увечері 29 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в результаті ворожого обстрілу, з використанням стрілецької зброї та РПГ, біля Водяного та Золотого, двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ.

У повідомленні сказано, що вчора о 20:40 стало відомо про обстріл у напрямку Ужовка на Водяне зі стрілецької зброї. О 21:45 повідомили про поранення військовослужбовця одного з українських з’єднань.

О 21:40 в районі Золотого-4, в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) отримав легке поранення ще один український військовослужбовець.

Після цього стало відомо, що пораненим надали медичну допомогу, а їх стан оцінили, як задовільний.

Збройні Сили України вогонь у відповідь не відкривали.