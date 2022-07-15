Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що тіла 13 загиблих внаслідок ракетного обстрілу Вінниці досі не ідентифікували.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Борзов нагадав, що сьогодні, 15 липня, у Вінницькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу центру Вінниці, який напередодні здійснили російські окупанти.

Голова Вінницької ОВА також наголосив, що внаслідок удару загинуло 23 мирних мешканці, серед яких – троє дітей.

Однак не всіх загиблих вже вдалось ідентифікувати. За даними Борзова, неідентифікованими залишаються тіла 11 дорослих та 2 дітей.

Він також повідомив, що мама загиблої дівчинки Лізи залишилась живою. Вона у лікарні, її прооперували, однак стан жінки – важкий.

Загалом у медзакладах перебуває 73 постраждалих. Ще 18 осіб вважаються зниклими безвісти.

Додамо, що близько 11 години 14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. За даними ДСНС, унаслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.