Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Борзов нагадав, що сьогодні, 15 липня, у Вінницькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу центру Вінниці, який напередодні здійснили російські окупанти.
Голова Вінницької ОВА також наголосив, що внаслідок удару загинуло 23 мирних мешканці, серед яких – троє дітей.
Однак не всіх загиблих вже вдалось ідентифікувати. За даними Борзова, неідентифікованими залишаються тіла 11 дорослих та 2 дітей.
Він також повідомив, що мама загиблої дівчинки Лізи залишилась живою. Вона у лікарні, її прооперували, однак стан жінки – важкий.
Загалом у медзакладах перебуває 73 постраждалих. Ще 18 осіб вважаються зниклими безвісти.
Додамо, що близько 11 години 14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. За даними ДСНС, унаслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.
- Нагадаємо, у мережі вже з’явились відео з камер спостереження, котрі зафіксували момент ракетного удару по Вінниці.
- Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що впізнала дівчинку, котра загинула від ракетного удару росіян по центру Вінниці. Нею виявилась 4-річна Ліза, котра була “щирою та радісною дитиною”.
- Посольство США у Києві закликало громадян США не в’їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, якщо це безпечно.