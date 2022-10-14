Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю на місці руйнування секції під’їзду дев’ятиповерхового житлового будинку 9 жовтня зросла до 15 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 18:00 14 жовтня тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники та комунальники розбирають завали та вивозять будівельне сміття з багатоповерхівки. Наразі розібрали вже близько 200 тонн залишків будівельних конструкцій.

Внаслідок ракетного терору по цивільному об’єкту міста 15 людей загинуло, 11 людей врятовано та ще шестеро наразі вважаються безвісти зниклими.

Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська РФ обов’язково відповідатимуть за ракетні удари у ніч на 9 жовтня.