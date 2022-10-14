Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Станом на 18:00 14 жовтня тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники та комунальники розбирають завали та вивозять будівельне сміття з багатоповерхівки. Наразі розібрали вже близько 200 тонн залишків будівельних конструкцій.
Внаслідок ракетного терору по цивільному об’єкту міста 15 людей загинуло, 11 людей врятовано та ще шестеро наразі вважаються безвісти зниклими.
Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська РФ обов’язково відповідатимуть за ракетні удари у ніч на 9 жовтня.
- Вранці 14 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Ціллю окупантів стали об’єкти інфраструктури.
- Всю ніч російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, “Градами” та важкою артилерією.