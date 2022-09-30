Внаслідок ранкового ракетного удару росіян по гуманітарній колоні у Запоріжжя загинуло вже 25 осіб. Ще 74 - поранні.

Про це у коментарі“Суспільному” повідомили старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в області Катерина Третинко та головний лікар Запорізької обласної клінічної лікарні Ігор Шишка.

За даними Катерини Тритенко, унаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу Запоріжжя загинуло 25 мирних осіб. 74 отримали поранення і були госпіталізовані до різних медзакладів міста.

Серед них 31 постраждалого доправили у Запорізьку обласну клінічну лікарню.

Головний лікар медзакладу Ігор Шишка наголосив, що лише 10 з 31 поранених “відбудуться так званими легкими оперативними втручаннями”

“Це первинно хірургічна обробка поверхневих ран м’яких тканин, двоє із цих пацієнтів взагалі не будуть потребувати оперативного втручання. Всі інші пацієнти потребують, будуть потребувати можливо неодноразово серйозних оперативних втручань”, — сказав лікар.

Він додав, що п’ять пацієнтів на даний час перебувають у тяжкому стані, в реанімації. Їх поки стабілізують, далі оперуватимуть.

“На цю хвилину коли ми з вами спілкуємося, працює 15 операційних бригад, 15 операційних столів”, — додав Ігор Шишка.

ДОВІДКА: вранці 30 вересня російські армійці завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти поцілили по цивільній гуманітарній колоні, яка намагалась потрапити на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Внаслідок обстрілу є багато загиблих та поранених.