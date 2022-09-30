Внаслідок ранкового ракетного удару росіян по гуманітарній колоні у Запоріжжі загинуло вже 30 осіб та 88 поранено.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Серед померлих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка.

“На жаль, маємо втрати і серед поліцейських. Загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них — у тяжкому стані. Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок”, — йдеться в повідомленні.

На місці трагедії продовжують працювати близько 80 фахівців. Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази.

Зазначається, що росіяни били модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший.

ДОВІДКА. Вранці 30 вересня російські армійці завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти поцілили по цивільній гуманітарній колоні, яка намагалась потрапити на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Внаслідок обстрілу є багато загиблих та поранених.