Сьогодні, 6 жовтня, внаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі загинуло троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області у Facebook.

Зазначається, що станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. З-під зруйнованих конструкцій будівлі співробітники ДСНС дістали тіла трьох загиблих.

Наразі тримають роботи із розбору руйнувань і пошуку постраждалих.

Нагадаємо, що росіяни протягом дня двічі обстріляли Запоріжжя. Перші обстріли зафіксовано під ранок. Вдруге окупанти обстріляли Запоріжжя близько 10:30. Вранці окупанти випустили 7 ракет по багатоповерхівках Запоріжжя.

За уточненими даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок ранкового обстрілу загинула одна жінка, ще семеро осіб отримали поранення, серед них – трирічна дитина.

“Зруйновано цілі під‘їзди. Люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники. Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей”, – написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.