Внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня кількість загиблих зросла до 14.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

За його словами, “невтішні звістки продовжують надходити з розбору завалів на будинках”, які постраждали від атаки 6 жовтня.

Станом на вечір 7 жовтня кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти: “Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких”, — додав Куртєв.

Нагадаємо, що протягом 6 жовтня росіяни двічі обстріляли Запоріжжя. Перші обстріли зафіксовано під ранок. Вдруге окупанти обстріляли Запоріжжя близько 10:30. Вранці окупанти випустили 7 ракет по багатоповерхівках Запоріжжя.

“Але знаєте, що хочу вам сказати? Як би важко нам не було, та ми залишаємось незламними, сильними та згуртованими. Коли сьогодні ми попросили людей прийти та допомогти комунальникам і рятувальникам з ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, відгукнулося стільки містян, що навіть роботи на всіх не вистачило”, — розповів Куртєв.