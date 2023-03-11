Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя вдень 11 березня 2023 року руйнувань зазнали територія та приміщення одного з промислових об’єктів міста. Крім того, росіяни пошкодили газопровід.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

За даними слідчих, 11 березня 2023 року близько 15:20 військовослужбовці збройних сил РФ уразили інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали територія та приміщення одного з промислових об’єктів, а також пошкоджено газопровід.

Попередньо, як зазначили в ОГПУ, вороже військо застосувало дві ракети ЗРК С-300.

Тому, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що 11 березня, війська РФ завдали удару по об’єкту життєзабезпечення у Запоріжжі. Внаслідок обстрілів в місті спалахнула пожежа.