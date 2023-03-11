Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.
За даними слідчих, 11 березня 2023 року близько 15:20 військовослужбовці збройних сил РФ уразили інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали територія та приміщення одного з промислових об’єктів, а також пошкоджено газопровід.
Попередньо, як зазначили в ОГПУ, вороже військо застосувало дві ракети ЗРК С-300.
Тому, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що 11 березня, війська РФ завдали удару по об’єкту життєзабезпечення у Запоріжжі. Внаслідок обстрілів в місті спалахнула пожежа.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії під час 15 масованих атак російські війська випустили по Україні 821 крилату і балістичну ракети.
- 9 березня внаслідок масованого російського удару по території Україні у Херсоні на зупинці громадського транспорту загинуло троє людей. Водночас ще двоє постраждали.
- Сьогодні російські окупаційні війська укотре завдали ударів по місту Херсон. Як наслідок — загинуло троє мирних мешканців.