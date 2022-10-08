Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
За словами Куртєва внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста. Секретар міськради додав, що більш детальна інформація з’ясовується.
Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що через російський ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня кількість загиблих зросла до 14.
- Російські військові знову завдали ракетного удару по території Запоріжжя та області.
- Вранці 7 жовтня окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.