Ввечері 8 жовтня російські військові знову здійснили удар по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура міста.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За словами Куртєва внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста. Секретар міськради додав, що більш детальна інформація з’ясовується.

Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що через російський ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня кількість загиблих зросла до 14.