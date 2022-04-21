Удень 21 квітня російські окупанти здійснили обстріл Запоріжжя. За інформацією "Укрзалізниці" унаслідок одного з обстрілів вибуховою хвилею вибило вікна у потязі № 119/120, що курсує за маршрутом Запоріжжя-Львів.

Про це повідомляють #Букви.

Спершу про обстріл заявили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. У відомстві зазначили, що у місті зафіксовано два “прильоти”.

Також у Запорізькій ОВА зауважили, що постраждалих унаслідок обстрілу немає, а мета обстрілу – пошкодити інфраструктуру Запоріжжя.

Трохи згодом компанія “Укрзалізниця” повідомила, що унаслідок ракетного обстрілу вибуховою хвилею вибило вікна у потязі Запоріжжя-Львів.

За даними “УЗ”, вікна вилетіли у чотирьох вагонах. Обійшлося без постраждалих.

В “Укрзалізниці” додали, що на зупинці у Кривому Розі у вагонах замінять вікна, після чого потяг продовжить маршрут до Львова.