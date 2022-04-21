Про це повідомляють #Букви.
Спершу про обстріл заявили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. У відомстві зазначили, що у місті зафіксовано два “прильоти”.
Також у Запорізькій ОВА зауважили, що постраждалих унаслідок обстрілу немає, а мета обстрілу – пошкодити інфраструктуру Запоріжжя.
Трохи згодом компанія “Укрзалізниця” повідомила, що унаслідок ракетного обстрілу вибуховою хвилею вибило вікна у потязі Запоріжжя-Львів.
За даними “УЗ”, вікна вилетіли у чотирьох вагонах. Обійшлося без постраждалих.
В “Укрзалізниці” додали, що на зупинці у Кривому Розі у вагонах замінять вікна, після чого потяг продовжить маршрут до Львова.
- Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про можливі обстріли залізничної інфраструктури у західних регіонах України.
- Також відомо, що вночі, 21 квітня, російські солдати вкотре здійснили обстріли з важкого озброєння по Миколаєву. Внаслідок дій ворожих солдатів 1 людина загинула та ще 2 отримали поранення.