У Пологівському районі Запорізької області внаслідок ракетних обстрілів загинула жінка, яка намагалася сховатися на території свого будинку.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

За даними Нацполіції, населені пункти Пологівського району продовжують перебувати під щільними обстрілами російських армійців. Страждають будинки мешканців Оріхова, Гуляйполя та довколишніх сіл.

Вчора в одному з населених пунктів Пологівського району виявили тіло 40-річної жінки, яка загинула від отриманих осколкових поранень під час артобстрілу, що відбувся напередодні.

Російські війська поцілили двома ракетами по будівлі навчального закладу в Запорізькому районі. Також упродовж доби гатили по об’єктах житлової та цивільної інфраструктури Пологівщини. Отримано інформацію щодо загиблої жінки, яка намагалася сховатися від обстрілу на території свого домоволодіння, однак отримала смертельні поранення.

Крім того, протягом доби російські загарбники атакували Запорізьку область з артилерії, РСЗВ та ракетних установок. Постраждали Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Ольгівське, Чарівне, Чарівне, Білогір’я, Малинівка, Мала Токмачка, Лежине, Малі Щербаки, Кам’янське, Степове. Також окупанти застосували проти мирних жителів села Лежине Запорізького району ЗРК “С-300”.