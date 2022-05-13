Про це йдеться у повідомленні міжнародного телеканалу CNN.
Експерти відстежили 11 ракет “Смерч”, що впали у Харкові 27 та 28 лютого. Стало відомо, що вони були випущені 79-ю російською реактивною артилерійською бригадою, яка базується у Бєлгородській області.
Бригада підпорядкована генерал-полковнику Олександру Журавльову, що керував одним з найжорсткіших “розділів” війни у Сирії.
Зазначається, що у період керування Журавльова операцією в Сирії різко збільшилася кількість атак із використанням касетних боєприпасів.
Після завершення сирійської операції Журавльов повернувся до Росії, де був нагороджений званням героя.
- Раніше повідомлялося про застосування РФ касетних боєприпасів в Україні 24 рази.
- Порошенко вважає, що Путін протистоїть НАТО у своїй уяві, як це колись робив Радянський Союз.