Російський генерал-полковник Олександр Журавльов, який керував одним з найжорсткіших "розділів" війни у Сирії, наказував обстрілювати Харків касетними боєприпасами у перші дні вторгнення країни-агресора.

Про це йдеться у повідомленні міжнародного телеканалу CNN.

Експерти відстежили 11 ракет “Смерч”, що впали у Харкові 27 та 28 лютого. Стало відомо, що вони були випущені 79-ю російською реактивною артилерійською бригадою, яка базується у Бєлгородській області.

Бригада підпорядкована генерал-полковнику Олександру Журавльову, що керував одним з найжорсткіших “розділів” війни у Сирії.

Зазначається, що у період керування Журавльова операцією в Сирії різко збільшилася кількість атак із використанням касетних боєприпасів.

Після завершення сирійської операції Журавльов повернувся до Росії, де був нагороджений званням героя.