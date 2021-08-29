28 серпня в результаті обстрілів на Донбасі поранення та травми отримали 10 українських бійців.

Про це повідомляє штаб ООС.

28 серпня проросійські бойовики 18 разів зривали режим припинення вогню.

У районі Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки велися обстріли по наших позиціях із мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та артилерії 122-го калібру.

Постраждалих серед місцевого населення немає.

У бік Красногорівки бойовики тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. А в районі Водяного біля Донецька вони обстріляли наших бійців з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого бойовики стріляли із автоматичних станкових гранатометів. Також обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета.

Поблизу Невельського ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Гранітного бойовики вели вогонь із мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Південного – з артилерійських систем 122-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

В результаті обстрілів 10 українських бійців були поранені: шість військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще четверо – бойові травми.

Сьогодні зранку ворожі обстріли продовжилися. Поранених за сьогоднішній ранок немає.