Британські розвідники зауважили, що під час інтенсивних обстрілів Бахмута та навколишніх населених пунктів, війська РФ пошкодили Сіверсько-Донецький канал, внаслідок чого виник дефіцит води у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Ще 28 квітня так званий “глава” невизнаної “ДНР” Денис Пушилін заявив про загрозу недостатнього водопостачання в регіоні. Фахівці додали, що дефіцит води для тимчасово окупованого Донецька стає все більшою проблемою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На тимчасово окуповану частину Донеччини вода постачається через Сіверсько-Донецький канал, який здебільшого залишається під контролем України, однак враховуючи свою протяжність, деякі частини каналу перебувають на спірних територіях.

Російські війська, ймовірно, намагались захистити канал, аби зменшити дефіцит води у Донецьку.

Канал також проходить через місто Часів Яр, що за 6 км від Бахмута. Оскільки бої за Бахмут тривають і окупанти інтенсивно обстрілюють як місто, так і прилеглі території, це, ймовірно, пошкодило канал та іншу водопровідну інфраструктуру Донеччини, що підірвало зусилля РФ усунути дефіцит води.

“Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, аби пом’якшити дефіцит води в місті Донецьк. Однак навряд чи це повністю компенсує обмежений доступ окупованих регіонів до води”, – резюмували розвідники.