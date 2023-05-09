Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Ще 28 квітня так званий “глава” невизнаної “ДНР” Денис Пушилін заявив про загрозу недостатнього водопостачання в регіоні. Фахівці додали, що дефіцит води для тимчасово окупованого Донецька стає все більшою проблемою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
На тимчасово окуповану частину Донеччини вода постачається через Сіверсько-Донецький канал, який здебільшого залишається під контролем України, однак враховуючи свою протяжність, деякі частини каналу перебувають на спірних територіях.
Російські війська, ймовірно, намагались захистити канал, аби зменшити дефіцит води у Донецьку.
Канал також проходить через місто Часів Яр, що за 6 км від Бахмута. Оскільки бої за Бахмут тривають і окупанти інтенсивно обстрілюють як місто, так і прилеглі території, це, ймовірно, пошкодило канал та іншу водопровідну інфраструктуру Донеччини, що підірвало зусилля РФ усунути дефіцит води.
“Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, аби пом’якшити дефіцит води в місті Донецьк. Однак навряд чи це повністю компенсує обмежений доступ окупованих регіонів до води”, – резюмували розвідники.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть про те, що росіяни змінюють підготовку до контрнаступу Сил оборони замість наступу на Бахмут. Дії російських окупантів свідчать, що відбувається перелом у пріоритетах Міноборони Росії.