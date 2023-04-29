Російські війська, завдаючи ударів по території України, використовують ракети, що виготовлені минулої осені та зими.

Про це в етері телемарафону сказав речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

За його словами, у росіяни “залишилося небагато ракет”, хоча вони продовжують їх виготовляти. Уламки, що були під час крайніх ворожих ударів, свідчать про те, що ці ракети виготовлялися восени та взимку 2022 року.

“Ворог продовжує їх випускати, але темпи виробництва невисокі, бо це високотехнологічна зброя, і швидко вона не виробляється. Але, на жаль, виготовляють і далі”, — зазначив Ігнат.

Також він додав, що аналіз решток російських ракет показав, що з “російського” там лише маркування, метал, але високотехнологічні деталі — не російського виробництва.

“Крилаті ракети — це фактично літак безпілотний, він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч деталей високотехнологічних, Росія, безумовно, не може їх виготовляти. Це факт”, — наголосив речник Командування Повітряних Сил.

Втім, росіяни можуть діставати їх через треті країни, до прикладу, шляхом контрабанди. Саме тому, як зауважив Ігнат, санкційний тиск на державу-терориста потрібний на всіх рівнях.