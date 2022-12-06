У ніч на 6 грудня російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Як наслідок - завдано руйнувань інфраструктурі району, зокрема через пошкодження лінії електропередач припинила роботу помпова станція. Без водопостачання залишились понад 9000 родин.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, цієї ночі російські військові обстрілювали Нікополь, а також Марганецьку та Червогогригорівську громади Нікопольського району.

Загалом по населених пунктах Дніпропетровщини окупанти випустили майже 50 снарядів.

Серед мешканців ніхто не постраждав.

Однак у Нікополі пошкоджено понад 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила помпову станцію місцевого водоканалу. Як наслідок – понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл лишилися без води. Над відновлення електропостачання вже працюють фахівці.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.