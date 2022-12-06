Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, цієї ночі російські військові обстрілювали Нікополь, а також Марганецьку та Червогогригорівську громади Нікопольського району.

Загалом по населених пунктах Дніпропетровщини окупанти випустили майже 50 снарядів.

Серед мешканців ніхто не постраждав.

Однак у Нікополі пошкоджено понад 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила помпову станцію місцевого водоканалу. Як наслідок – понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл лишилися без води. Над відновлення електропостачання вже працюють фахівці.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.