Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, цієї ночі російські військові обстрілювали Нікополь, а також Марганецьку та Червогогригорівську громади Нікопольського району.
Загалом по населених пунктах Дніпропетровщини окупанти випустили майже 50 снарядів.
Серед мешканців ніхто не постраждав.
Однак у Нікополі пошкоджено понад 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.
У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила помпову станцію місцевого водоканалу. Як наслідок – понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл лишилися без води. Над відновлення електропостачання вже працюють фахівці.
У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.
- У ніч на 5 грудня російські загарбники ударили трьома ракетами по Кривому Рогу (Дніпропетровська область).