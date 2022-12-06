Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, напередодні внаслідок злочинних дій російських окупантів було поранено 4 жителів Іванівського, 3 жителів Бахмута, та по одному жителю Максимільянівки і Торецька.

Загалом же, від початку повномасштабного російського вторгнення у Донецькій області внаслідок обстрілів росіян загинуло 1237 осіб, ще 2691 отримали поранення.

Ці дані – без врахування кількості жертв та постраждалих у Маріуполі та Волновасі.