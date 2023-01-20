19 січня унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло четверо цивільних, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією протягом минулої доби внаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло четверо цивільних: двоє у Дробишевому та по одному у Бахмуті і Максимільянівці.

Окрім цього, ще троє мирних жителів – в Іванівському, Дробишевому та Часовому Яру – отримали поранення.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 1313 та поранили 2866 мирних мешканців.

Ці дані – без урахування кількість жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.