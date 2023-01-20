Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією протягом минулої доби внаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло четверо цивільних: двоє у Дробишевому та по одному у Бахмуті і Максимільянівці.

Окрім цього, ще троє мирних жителів – в Іванівському, Дробишевому та Часовому Яру – отримали поранення.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 1313 та поранили 2866 мирних мешканців.

Ці дані – без урахування кількість жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.

  • Протягом 19 січня російські окупанти 90 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблий та поранені.