Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією протягом минулої доби внаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло четверо цивільних: двоє у Дробишевому та по одному у Бахмуті і Максимільянівці.
Окрім цього, ще троє мирних жителів – в Іванівському, Дробишевому та Часовому Яру – отримали поранення.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 1313 та поранили 2866 мирних мешканців.
Ці дані – без урахування кількість жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Протягом 19 січня російські окупанти 90 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблий та поранені.