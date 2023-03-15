Протягом вівторка, 14 березня, війска РФ обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Є жертви серед мирного населення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, протягом минулої доби російські окупанти масовано обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Чи не найбільше від ворожих обстрілів постраждав Вовчанськ, де внаслідок вчорашніх обстрілів пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об’єкти цивільної промисловості та крамниці.

Також унаслідок влучання снаряда в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований.

Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп’янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині.

У смт Дворічна Куп’янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці.