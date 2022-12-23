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Обстріли Харківщини: окупанти поранили п’ятьох осіб, серед них четверо медиків

Російські окупанти укотре обстріляли Харківську область, поранивши п'ятьох осіб. Серед постраждалих четверо медпрацівників. окрім цього, один з жителів області постраждав через підрив на російські міні.

П’ятниця, 23 грудня 2022, 10:59
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російські армійці завдали ракетних та артилерійських ударів по Харківщині.

Під вогнем опинились прикордонні з РФ населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Унаслідок злочинних дій окупантів у Вовчанській громаді загорілись гаражі, а також пошкоджено господарчий блок Центральної районної лікарні.

Поранення отримали 4 працівників медзакладу – троє чоловіків та одна жінка. Ще одним постраждалим є 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення.
Стан усіх поранених середньої тяжкості, їхнім життям нічого не загрожує.

Окрім цього унаслідок ворожих обстрілів було зруйновано житловий будинок у Куп’янську, а в іншому будинку виникла пожежа. Обійшлось без постраждалих.

“Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші”, – наголосив Синєгубов.

Він також укотре нагадав жителям Харківщини про мінну небезпеку у регіоні.

“У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній”, – зазначив очільник Харківщини.

Теги: злочини росіян, мінна небезпека, обстріли міст, Олег Синєгубов, російські міни, Харківська область

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