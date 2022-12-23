Обстріли Харківщини: окупанти поранили п’ятьох осіб, серед них четверо медиків

Російські окупанти укотре обстріляли Харківську область, поранивши п'ятьох осіб. Серед постраждалих четверо медпрацівників. окрім цього, один з жителів області постраждав через підрив на російські міні.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російські армійці завдали ракетних та артилерійських ударів по Харківщині.

Під вогнем опинились прикордонні з РФ населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Унаслідок злочинних дій окупантів у Вовчанській громаді загорілись гаражі, а також пошкоджено господарчий блок Центральної районної лікарні.

Поранення отримали 4 працівників медзакладу – троє чоловіків та одна жінка. Ще одним постраждалим є 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення.

Стан усіх поранених середньої тяжкості, їхнім життям нічого не загрожує.

Окрім цього унаслідок ворожих обстрілів було зруйновано житловий будинок у Куп’янську, а в іншому будинку виникла пожежа. Обійшлось без постраждалих.

“Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші”, – наголосив Синєгубов.

Він також укотре нагадав жителям Харківщини про мінну небезпеку у регіоні.

“У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній”, – зазначив очільник Харківщини.