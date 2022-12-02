Російські армійці не припиняють обстрілювати Харківську область. Під вогнем окупантів опинилась низка населених пунктів області. Є влучання у житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, під інтенсивними обстрілами росіян укотре опинився Куп’янський район Харківщини. Вогонь вели по цивільній інфраструктурі. Як наслідок – виникло займання у гаражах, загорілись автомобілі та господарчі споруди.

Під артилерійськими обстрілами опинився Вовчанськ та населені пункти громади Вовчанська. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільськогосподарська техніка.

Близько півночі у с. Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Внаслідок злочинних дій росіян постраждало двоє осіб.

Одну з постраждалих, 67-річну жінку, довелось ушпиталити. У лікарні постраждала отримала необхідну медичну допомогу та продовжить лікування амбулаторно.

Інша постраждала, 24-річна жінка, отримала необхідну медичну допомогу на місці.

Також унаслідок удару 5-поверховий будинок зазнав часткових руйнувань.