Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під ворожим вогнем укотре опинилися Харківський, Куп’янський та Чугуївський райони Харківщини. Зокрема, під обстрілами перебували Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

Унаслідок обстрілів росіян у селі Кіндрашівка Куп’янського району пошкоджено будівлю ліцею. У селі Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

Також за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у селі Петропавлівка Чугуївського району внаслідок російських обстрілів поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Окрім цього на Харківщині триває гуманітарне розмінування. За добу було знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети.