Протягом четверга, 13 квітня, російські окупаційні війська поранили чотирьох осіб у Харківській області. Ще один чоловік підірвався на ворожій міні.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, минулої доби війська РФ прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, під вогнем окупантів опинились Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти.

Унаслідок обстрілу з РСЗВ “Град” с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранень зазнали 3 чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення: його госпіталізували у важкому стані, медики боряться за його життя.

Окрім цього в області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля с. Лук’янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. 28-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.