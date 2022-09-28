Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
27 вересня близько 21:00 росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському районі Харкова. за попередніми даними, по місту завдали ударів ракетами ЗРК С-300.
Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури. Щодо постраждалих, то за попередніми даними їх немає. Детальніше інформація ще встановлюється.
Окрім Харкова, протягом 27 вересня окупанти обстрілювали й такі райони області як Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський. Найбільше потерпали від обстрілів населені пункти Куп’янського району.
Зокрема за інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненням госпіталізовані 5 людей.
В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий.
- В ніч на 28 вересня росіяни тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області “Градами” та важкою артилерією.
- Близько 5 ранку російські окупанти завдали удару по школі у Миколаївці (Донецька область). У школі було облаштоване сховище для мирних громадян. які й перебували у ньому на момент обстрілу.