Протягом минулої доби російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область. Внаслідок злочинних дій росіян поранення отримало 6 осіб, серед яких 16-річна дівчина: вона у важкому стані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

27 вересня близько 21:00 росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському районі Харкова. за попередніми даними, по місту завдали ударів ракетами ЗРК С-300.

Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури. Щодо постраждалих, то за попередніми даними їх немає. Детальніше інформація ще встановлюється.

Окрім Харкова, протягом 27 вересня окупанти обстрілювали й такі райони області як Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський. Найбільше потерпали від обстрілів населені пункти Куп’янського району.

Зокрема за інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі з пораненням госпіталізовані 5 людей.

В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий.