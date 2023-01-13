Протягом 12 січня російські окупаційні війська продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти у Харківській області. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, під ворожим вогнем напередодні опинились населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

Зокрема окупанти обстріляли Куп’янськ, Стрілечу, Дворічну, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.

У Куп’янську внаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнав 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранено 7-річного чоловіка: його ушпиталили у стані середньої тяжкості.

У Дворічній Куп’янського району поранення отримав 68-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості.

Також за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 69 вибухонебезпечних предметів.