Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, напередодні окупанти обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Обстріли окупанти завдали з артилерії, мінометів та іншого озброєння.

Під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти.

Як наслідок – пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, а в селі Подоли поранень зазнали троє жінок. Вони госпіталізовані.

Окрім цього, у Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає.

В області також триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС обстежили понад 8,5 га території та знешкодили 156 вибухонебезпечних предметів.