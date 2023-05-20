Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
За його інформацію, минулої доби війська РФ обстріляли щонайменше 21 населений пункт області у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах.
Внаслідок обстрілів Куп’янська, пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.
У селі Петропавлівка Куп’янського району загинув 65-річний цивільний чоловік, в селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
У селі Синьківка Куп’янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, його госпіталізовано.
Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.
- Протягом 19 травня російські війська 17 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини. В області було зафіксовано 131 вибух.