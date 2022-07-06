Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, протягом минулої доби окупанти обстріляли Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони.
Внаслідок обстрілів загорілись житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.
Окрім цього, є й постраждалі серед мирного населення. Зокрема поранення отримали двоє осіб у Чугуївському районі – чоловік 64 років та дитина, віком 1 рік 11 місяців. Поранення незначні, постраждалих не госпіталізували.
Ще одне поранення отримав 50-річний мешканець Гусарівки: його довелось ушпиталити.
У ніч на 6 липня окупанти здійснили ракетний обстріл міста Харків. “прильоти” зафіксовані у Новобаварському, Київському, Основ’янському районах міста.
Близько 1 ночі під обстрілами опинився Основ’янський район: окупанти влучили у відкриту території.
У Новобаварському районі приліт в адмінбудівлю: зруйновано частину приміщення.
У Київському районі внаслідок ракетного удару фактично знищено приміщення вищого навчального закладу.
За інформацією журналістів Суспільного, йдеться про Харківський педагогічний університет. В центральному корпусі обвалилися три поверхи, знищений пам’ятник Григорію Сковороді. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний сторож закладу.
- Нагадаємо, російські військові продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Цього разу в Дніпропетровській області постраждала Широківська громада Криворізького району.