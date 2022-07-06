Протягом минулої доби, 5 липня, а також у ніч на 6 липня, російські окупанти обстрілювали Харків та область. Унаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, поранення отримали троє мирних мешканців, серед них - дитина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби окупанти обстріляли Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони.

Внаслідок обстрілів загорілись житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

Окрім цього, є й постраждалі серед мирного населення. Зокрема поранення отримали двоє осіб у Чугуївському районі – чоловік 64 років та дитина, віком 1 рік 11 місяців. Поранення незначні, постраждалих не госпіталізували.

Ще одне поранення отримав 50-річний мешканець Гусарівки: його довелось ушпиталити.

У ніч на 6 липня окупанти здійснили ракетний обстріл міста Харків. “прильоти” зафіксовані у Новобаварському, Київському, Основ’янському районах міста.

Близько 1 ночі під обстрілами опинився Основ’янський район: окупанти влучили у відкриту території.

У Новобаварському районі приліт в адмінбудівлю: зруйновано частину приміщення.

У Київському районі внаслідок ракетного удару фактично знищено приміщення вищого навчального закладу.

За інформацією журналістів Суспільного, йдеться про Харківський педагогічний університет. В центральному корпусі обвалилися три поверхи, знищений пам’ятник Григорію Сковороді. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний сторож закладу.