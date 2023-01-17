Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, напередодні російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти трьох районів Харківщини – Куп’янського, Чугуївського та Харківського.

У самому Куп’янську ворожі снаряди пошкодили дві 5-поверхівки та сім приватних будинків. Окрім цього, поранено двох осіб – 45-річного чоловіка та 65-річну жінку.

У Вовчанську Чугуївського району унаслідок обстрілів пошкоджено будівлю Центральної районної лікарні та сім приватних будинків.

У смт Білий Колодязь Вовчанської громади внаслідок російських обстрілів пошкоджено три приватні будинки та об’єкт цивільної промисловості.