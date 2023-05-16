Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, минулої доби окупанти обстріляли Харківський, Куп’янський та Чугуївський райони області з артилерії, мінометів та з використанням авіації.
Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп’янського району, загинули 2 цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.
Також ввечері 15 травня під інтенсивним російським обстрілом опинилось місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.
У селі Тищенківка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.
- Протягом 15 травня російські війська вбили четверо мирних жителів в Авдіївці на Донеччині. Крім того, ще чотири людини — поранені.