Минулої доби, 15 травня, унаслідок російських обстрілів загинуло двоє мирних мешканців Харківщини. Ще одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, минулої доби окупанти обстріляли Харківський, Куп’янський та Чугуївський райони області з артилерії, мінометів та з використанням авіації.

Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп’янського району, загинули 2 цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

Також ввечері 15 травня під інтенсивним російським обстрілом опинилось місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.

У селі Тищенківка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.