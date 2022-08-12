Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, протягом 1 серпня росіяни обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони області.
За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали цивільні в Харківському, Куп‘янському та Богодухівському районах.
Зокрема у Золочівській громаді загинула 51-річна жінка. Інший мешканець громади, 23-рчний хлопець отримав поранення.
У Циркунах поранено 58-річну жінку та 62-річного чоловіка. Стан пораненого чоловіка – середньої важкості.
У Дергачівській громаді легкі поранення отримав 62-річний місцевий мешканець.
У Куп’янському районі на міні 54-річний тракторист підірвався, його стан середньої важкості.
Окрім цього, у ніч на 12 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Загалом по місті випустили 4 ракети з Бєлгородської області РФ.
Обстріл відбувся близько 3 ночі. Дві ракети С-300 влучили в освітній заклад у Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади.
Третя ворожа ракета влучила у полотно дороги поруч з адміністративною будівлею у Новобаварському районі: осколками пошкоджено фасад будівлі.
Четверта ракета прилетіла у Київський район Харкова.
Також цієї ночі росіяни завдали ударів по с. Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.
- У ніч на 12 серпня російські загарбники знову обстріли декілька районів Дніпропетровської області. Є постраждалі, серед яких – дитина.
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