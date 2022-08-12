Протягом четверга, 11 серпня, та у ніч на 12 серпня російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область. Є вбиті та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, протягом 1 серпня росіяни обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони області.

За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали цивільні в Харківському, Куп‘янському та Богодухівському районах.

Зокрема у Золочівській громаді загинула 51-річна жінка. Інший мешканець громади, 23-рчний хлопець отримав поранення.

У Циркунах поранено 58-річну жінку та 62-річного чоловіка. Стан пораненого чоловіка – середньої важкості.

У Дергачівській громаді легкі поранення отримав 62-річний місцевий мешканець.

У Куп’янському районі на міні 54-річний тракторист підірвався, його стан середньої важкості.

Окрім цього, у ніч на 12 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Загалом по місті випустили 4 ракети з Бєлгородської області РФ.

Обстріл відбувся близько 3 ночі. Дві ракети С-300 влучили в освітній заклад у Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади.

Третя ворожа ракета влучила у полотно дороги поруч з адміністративною будівлею у Новобаварському районі: осколками пошкоджено фасад будівлі.

Четверта ракета прилетіла у Київський район Харкова.

Також цієї ночі росіяни завдали ударів по с. Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.