Пізно ввечері 7 людей російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. За інформацією ОВА, під вогнем росіян опинилися об'єкт цивільної інфраструктури та парк.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, 7 людей близько 23:00 росіяни обстріляли Харків ракетами. Попередньо ударів було завдано пактам типу С-300.

Чотири ракети поцілили в об’єкт цивільної інфраструктури, унаслідок чого будівля об’єкта зруйнована, на місці прильоту виникла масштабна пожежа.

Окрім цього російські ракети поцілили на території Центрального парку Харкова.

“На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває”, – зазначив Синєгубов.

Окрім цього, протягом минулої доби російські армійці обстріляли низку населених пунктів Харківської області.

Зокрема ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

У Вовчанську внаслідок артобстрілу загинула 74-річна жінка. Поранення отримала 16-річна дівчина, їх госпіталізували.

Повторні пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська, сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль “швидкої”, яка везла пацієнта. В авто без постраждалих.

У Куп’янську обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі.