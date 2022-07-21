Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
Також солдати РФ здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Ворог влучив у житловий будинок. Постраждали троє мирних мешканців. За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілу 2 людини загинули. Також кількість поранених зросла до 19 осіб, серед них — 1 дитина. За його словами, 4 людини — у тяжкому стані.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
- Нагадаємо, що солдати РФ визначають пріоритетом захоплення критичної інфраструктури України, зокрема електростанцій.
- Станом на ранок 21 липня 2022 року більше 1 039 дітей постраждали через військову агресію російських окупантів в Україні. 358 дитини загинуло та понад 681 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Також у ніч на 21 липня російські армійці укотре обстріляли Миколаїв. Окупанти випустили по місту 7 ракет.