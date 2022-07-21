Сьогодні, 21 липня внаслідок обстрілу російськими військовими двох районів Харкова загинуло 2 людей, ще 21 особа поранена. Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.