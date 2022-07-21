Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Також солдати РФ здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Ворог влучив у житловий будинок. Постраждали троє мирних мешканців. За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілу 2 людини загинули. Також кількість поранених зросла до 19 осіб, серед них — 1 дитина. За його словами, 4 людини — у тяжкому стані.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

Фото: Прокуратура Харківщини

Фото: Прокуратура Харківщини

Фото: Прокуратура Харківщини

Фото: Прокуратура Харківщини

Фото: Прокуратура Харківщини

Фото: Прокуратура Харківщини